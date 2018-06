Höhenflüge zwischen Jazz und Klassik: Duo Elin Sakas gibt Konzert im Sisi-Schloss

Mit Christian Elin und Maruan Sakas haben sich zwei Grenzgänger zu einem besonderen Duo zusammengetan: Beide Musiker sind sowohl im Jazz als auch in der Klassik zu Hause und diese Liebe zur Freiheit der Improvisation sowie zur Klarheit der klassischen Form drückt sich auch in ihren Kompositionen aus. Am Samstag, 21. Juli, gibt das Duo auf Einladung der Kulturszene Aichach ein Konzert im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach.

Die Spielweise des Duos Elin-Sakas ist geprägt von einer Haltung des kammermusikalischen Jazz: feine Töne, klangliche Raffinesse und eine große stilistische Offenheit treffen hier aufeinander und geben viel Raum für gemeinsame improvisatorische Höhenflüge. In Unterwittelsbach präsentieren Christian Elin (Sopransaxophon, Bassklarinette) und Maruan Sakas (Klavier) ihr Debütprogramm "Some kind of Blues".Christian Elin legt Wert auf Vielseitigkeit bei seinem Wirken als Saxophonist. Ob als Solist, Kammermusiker oder Gast im Orchester – seine Konzerte werden von Publikum und Presse stets mit Begeisterung aufgenommen. Der Saxophonist, Bassklarinettist und Komponist hat in München und Basel klassisches Saxophon studiert und sich dann intensiv dem Jazz und der Neuen Musik zugewandt.Der Pianist Maruan Sakas studierte zunächst Schulmusik und später Jazzklavier. Er ist gleichermaßen in der Klassik wie auch im Jazz zu Hause, was sich in seinem breit gefächerten Tätigkeitsfeld als Pianist, Dozent, Bandleader, Arrangeur und Komponist widerspiegelt.Das Konzert im Sisi-Schloss (Klausenweg 1) beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) gibt es nur an der Abendkasse. Der Eintritt berechtigt auch zur Besichtigung der Sonderausstellung „Sisi – Lust und Leid einer Kaiserin“.Weitere Informationen erhalten Sie im Info-Büro der Stadt Aichach, Tel. 08251 902-0.