Hoagarten in Aichach: Karten im Vorverkauf ab sofort erhältlich

Im Haus „St. Michael“ treten am Samstag, 13. November, ab 19.30 Uhr verschiedene Volksmusikgruppen auf und versprechen ein abwechslungsreiches Programm, das von Lenz Berger aus Höglwörth moderiert wird. Mitwirkende Musiker in diesem Jahr sind „De Gˋ 4rigen“, eine Tanzlmusik aus Anger mit Steirischer, Baß, Baßtrompete und Flügelhorn, das Hornsteiner Duo mit Gesang und Zithermusi sowie der Dreiwinkl-Gsang aus Nußdorf/Berchtesgarden/Rupertiwinkel.Der Hoagarten im Pfarrzentrum Haus „St. Michael“ (Schulstraße 8) in Aichach beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von 16 Euro, ermäßigt 12 Euro ab sofort im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251/902-0 oder per Mail an infobuero@aichach.de