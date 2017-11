„Heilige Nacht“ - Eine Weihnachtsgeschichte von Ludwig Thoma im Sisi-Schloss

Am Freitag, den 15. Dezember 2017 liest Peter Greif, Schauspieler aus Augsburg, die bekannte "Heilige Nacht" von Ludwig Thoma. Musikalisch umrahmt wird die Geschichte vom Haberer-Zwoagsang mit Siegfried und Gisela Bradl aus Altomünster.



Ab sofort sind Karten im Vorverkauf im Info-Büro der Stadt Aichach erhältlich.





Vielerorts bereichert die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma seit Jahrzehnten die Gestaltung der Adventszeit, in vielen Familien ist die Vorlesung dieser zauberhaften Geschichte traditionell als fester Bestandteil des Heiligen Abends nicht mehr wegzudenken



In Versform erzählt Ludwig Thoma die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium und verlegt das Geschehen kurzerhand in die winterliche Bergwelt Oberbayerns. Naturgemäß gibt es auch hier den Zimmermann Josef und seine Maria sowie Hirten und Engel. Und auch im bayerischen Bethlehem bekommt das Paar die Hartherzigkeit und den Egoismus der Reichen zu spüren. Mitleidlos werden sie abgewiesen. Sogar ein Vetter kann sich plötzlich nicht mehr an die arme Verwandtschaft erinnern und schlägt den vermeintlichen Schmarotzern die Tür vor der Nase zu. Stattdessen helfen die einfachen Menschen, wo sie können.



Ludwig Thoma hat den Leuten in seiner Heimat „aufs Maul gschaugt“ und herausgekommen ist eine der schönsten Weihnachtsgeschichten in bayerischer Mundart: kraftvoll, warmherzig, einfühlsam und gespickt mit der für Thoma typischen Komik.

Begleitet von Zitherspiel und Gesang des Haberer-Zwoagsangs führt der Schauspieler Peter Greif, der zum festen Ensemble des Stadttheaters Ingolstadt gehört, in ergreifender Weise mitten hinein in diese außergewöhnlichste aller Weihnachtsgeschichten: Ein verzauberndes, manchmal auch augenzwinkerndes Adventserlebnis für die ganze Familie.







Informationen:

Freitag, 15.12.2017

Beginn: 19.30 Uhr

Einlass: 18.30 Uhr

Ort: Sisi-Schloss Unterwittelsbach, Klausenweg 1, 86551 Aichach

Eintritt: 10,00 Euro

Veranstalter: AICHACHER KULTURSZENE

VVK: ab 15.11.2017 im Info-Büro der Stadt Aichach, Stadtplatz 48, Telefon 08251 902 0 oder E-Mail gisela.bestle@aichach.de erhältlich.