Krankenunterstützungsverein Aichach (KUV) spendet



Der Krankenunterstützungsverein Aichach (KUV) spendet 500 € für die Sanierung der Klais-Orgel der Stadtpfarrkirche. Erster Vorstand Josef Lentscher und zweite Vorsitzende Johanna Niedermayr überreichten einen symbolischen Scheck an Stadtpfarrer Herbert Gugler. Dieser bedankte sich für die finanzielle Unterstützung sowie beim Engagement aller Mitglieder des Vereins in der Stadtpfarrei und in der Stadt Aichach.