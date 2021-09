Guitar Gala Night am 20. November vereint zwei der weltbesten Gitarrenduos in einem Konzert!

Aichach : Grundschule Nord |

Gitarrenduo Gruber & Maklar und Amadeus Guitar Duo treten exklusiv gemeinsam in Aichach auf und bieten ein musikalisches Feuerwerk mit Musik aus fünf Jahrhunderten.



Das deutsch-kanadische Amadeus Guitar Duo und das süddeutsche Duo Gruber & Maklar kennen sich seit vielen Jahren von Begegnungen auf Gitarren- und Musikfestivals weltweit. Die Liebe zu Programmen mit großer Vielfalt bewegte die vier Musiker 2009 dazu, einen Abend mit Werken für eine, zwei und vier Gitarren zu konzipieren. In der Aichacher Guitar Gala Night erklingen die schönsten Werke der Literatur für Quartett und Duo von der Renaissance bis zur Zeitgenössischen Musik.



Das Amadeus Guitar Duo (Dale Kavanagh und Thomas Kirchhoff) gehört seit nahezu 30 Jahren zur internationalen Spitzenklasse der Gitarrenduos. Weltweit erhalten sie enthusiastische Kritiken, das Fachmagazin „Gitarre & Laute“ schreibt:

„Mit Sicherheit eines der innovativsten Duos der Welt!“

Inzwischen ist das Amadeus Guitar Duo in mehr als 70 Ländern Europas und Nord-, Mittel- und Südamerikas und Asiens aufgetreten. Dabei begeistert das Duo sein Publikum mit überschwänglichem Temperament im virtuosen Vortrag und sensibler Gestaltungskraft. Sie haben zahlreiche Produktionen für Rundfunk und Fernsehen eingespielt (BBC ZDF, CBC, WDR BR, TRT u.a.). 16 CDs dokumentieren die Qualität ihrer Arbeit und namhafte Komponisten haben Orchesterkonzerte für sie geschrieben.



Christian Gruber und Peter Maklar begannen ihr Zusammenspiel vor 30 Jahren und sind längst ein Duo von Weltrang. Ihre Konzertlaufbahn begann mit dem ersten Preis beim internationalen Wettbewerb für Gitarrenduos Montélimar im Jahr 1991. Konzertreisen führten das Duo seither in fast alle Länder Europas sowie nach Mexiko, Chile, Martinique, Kanada, USA, Russland und Japan.

Die Fachzeitung „Guitar Review“ schrieb über das Debut der beiden Musiker in den USA: „Ihre Technik ist sensationell, ihr musikalisches Verständnis kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, das Zusammenspiel ist herausragend. Und wie sie in einem wunderbaren Abend voll Musik bewiesen haben, verdienen sie es, als eines der besten Gitarrenduos der Welt anerkannt zu werden.“ Viele Komponisten haben dem Duo Werke gewidmet.



Da eventuell eine Beschränkung der Besucherzahl auferlegt wird, empfiehlt die Stadt Aichach dringend eine frühzeitige Anmeldung unter 08251 – 902-0



20.11.2021, 20 Uhr

Grundschule Nord, Mozartstraße 1, 86551 Aichach



Guitar Gala Night

AMADEUS GUITAR DUO (Dale Kavanagh & Thomas Kirchhoff)

und

GITARRENDUO GRUBER & MAKLAR (Christian Gruber & Peter Maklar)



Musik von

Luigi Boccherini Fandango (1743-1805)

Federico Moreno Toroba aus „Estampas“ (1891 - 1982)

Dale Kavanagh (geb. 1958)

Isaak Albeniz Cordoba (1860-1909)

Michael Praetorius (1571-1621)

Kurt Weil (1900 - 1950)





Erwachsene: 20,- auf allen Plätzen.

Ermäßigt 15,- (Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte)

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

1,- Eintritt für alle Personen, die tafelberechtigt oder asylsuchend sind (Nachweis erforderlich)



Infos und Karten erhalten Sie an der Abendkasse (sofern restkarten vorhanden sind) oder vorab im Info-Büro der Stadt Aichach. Eine frühzeitige Kartenreservierung unter 08251 – 902-0 oder per mail an infobuero@aichach.de wird empfohlen.

Bilder: Christoph Hellhake