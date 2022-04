Ostern in Aichach

Erstmals seit dem Jahr 2019 bis auf den letzten Platz besetzt war die Stadtpfarrkirche bei der Osternachtsfeier am Karsamstagabend. In seiner Predigt ermutige Stadtpfarrer Herbert Gugler die 400 Mitfeiernden: „Ostern zeigt uns: Gott schafft einen Ausweg. Jesus geht darauf als erster aus dem Grab. Er lädt uns ein mitzugehen.“ Dieser Weg wird begründet durch die Taufe. Durch die Besprechung mit dem Weihwasser wurde an dieses Ereignis erinnert. Bereits am Nachmittag war die Kirche prall gefüllt. Über 300 Gottesdienstbesucher kamen zu der Kinderosterfeier in die Stadtpfarrkirche . Zeitgleich waren jeweils 100 junge Christen in den Kirchen in Ecknach und Oberbernbach zu Kindergottesdiensten versammelt. Gugler zeigte sich überwältigt von dem großen Zuspruch. „Das ist für uns alle in Aichach eine Auferstehung“, meinte er. Den Festgottesdienst um 9:00 Uhr gestaltete die Chorgemeinschaft unter der Leitung von Ingrid Plomer mit der Messe von Robert Haas „Und auf’s Neue.“. Mit melodischen, harmonischen und rhythmischen Liedern passte die erstmals in der Stadtpfarrkirche aufgeführte Messe genau zu Ostern. „Kirchenmusik made in Aichach, alles ehrenamtlich “, lobte Pfarrer Gugler die Mitwirkenden. Lang anhaltender Applaus der Gottesdienstbesucher unterstrich diese Worte.Weitere Bilder der beeindruckenden Feiern gibt es auf dem YouTube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft.