Gelungenes Maifest in der Kinderkrippe Pusteblume

Ein voller Erfolg war das diesjährige Maifest in der städtischen Kinderkrippe Pusteblume in Aichach, das am vergangenen Samstag (27.05.2017) stattfand. Bei strahlendem Sonnenschein folgten zahlreiche Krippenkinder, Geschwisterkinder, Eltern und Großeltern der Einladung. Auch die zukünftigen Kita-Familien waren eingeladen und konnten die Räumlichkeiten und die anderen Kinder kennenlernen.

Zusammen mit den Erzieherinnen zogen die Kinder ein und führten nach der Begrüßung durch Krippenleiterin Annette Schlüter ein eingeübtes Stück und ein Lied vor. Dann kam der Höhepunkt des Festes: unter viel Applaus wurde der Maibaum im Garten aufgestellt.Anschließend waren alle Besucher eingeladen, sich am Buffett zu bedienen, zu dem die Eltern verschiedene Leckereien beigesteuert hatten. Zudem warteten im Garten bereits verschiedenen Spielstationen auf die Kinder, wie Brezel-Schnappen, Dosen-Werfen und Gartenzaun-Gestaltung. Außerdem konnten alle ihr Glück beim Glücksrad testen. Mit einem spannenden Schubkarren-Rennen endete das rundum gelungene Maifest.