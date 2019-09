Fröhliches Musizieren auf der Tischharfe im Köglturm Aichach

Entspannende harmonische Tischharfenklänge in der Museumsnacht am Samstag, 12.10. von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Im Rahmen der Museumsnacht spielt die Tischharfengruppe der städtischen Musikschule auch dieses Jahr wieder im Köglturm.Die(dazu gehören die, die gund die) sind Instrumente, für die man keine Notenkenntnisse braucht, die einfach zu spielen sind und auf denen man gemeinsam mit anderen Menschen musizieren kann.Eigens für dieses Instrument wurde eine einfache symbolhafte Notenschrift entwickelt, die auf das Wesentliche reduziert ist. Die Notenblätter werden unter die Saiten auf den Resonanzkörper des Instrumentes aufgelegt und ermöglichen ein Spielen "vom Blatt". Die Noten werden begreifbar und ermöglichen auch Nicht- Musikern ein schnelles Erlernen von Liedern und Musikstücken. Mit wenig Übung bereits stellt sich Erfolg ein.Der Unterricht erfolgt in Gruppen. Im Vordergrund steht das gemeinsame Musizieren und die Freude an der Musik. Dieses Instrument eignet sich sehr gut für Erwachsene, die Freude an der Musik haben und mit wenig Übung schöne Stücke spielen möchten.Wenn Sie Interesse haben, selbst Tischharfe zu spielen, können Sie an dem Abend gerne einmal das Instrument ausprobieren.Die Anfängergruppe freut sich auf neue Mitspieler.Info: http://www.tischharfe-musiziergruppen.de