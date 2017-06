Das Freiluftkino auf dem Dach des Aichacher Kinos startet in die Saison 2017. Ab Ende Juni bis Mitte September zeigt das CINEPLEX Aichach wieder jede Menge Filme unter freiem Himmel.Jeden Freitag und Samstag verwöhnen wir unsere Gäste mit dem Besten, was die Leinwand zu bieten hat: Brandaktuelle Neustarts wie z. B. „Spiderman Home-Coming“, „Fluch der Karibik“, „Baywatch“ und den nächsten Teil der bayerischen Kriminal-Komödie mit dem Kult-Polizeiwachtmeister Eberhofer „Grießnockerlaffäre“, aber auch absolute Highlights der vergangenen Wochen wie z. B. „Die Schöne und das Biest“.Bei der großen Eröffnung am 30. Juni 2017 zeigt das CINEPLEX Aichach die bayerische Krimikomödie „Maria Mafiosi“ und zu Gast sind die Regisseurin und Schauspielerin Jule Ronstedt („Wer früher stirbt ist länger tot“) und der Schauspieler David Zimmerschied (München7).In gemütlichen Liegestühlen mit einem sommerlichen Cocktail in der Hand, können die Gäste ab 20:00 Uhr eine exklusive Feuershow genießen und den Schauspielern im Anschluss Fragen stellen, Autogramme holen und Fotos machen.Der Vespaar-Club Aichach präsentiert sich, passend zum italienischen Flair des Films, auch mit einigen Vespas auf der Dachterrasse.Bei Einbruch der Dunkelheit startet dann der Film.Inhalt: Maria Moosandl ist Polizistin und hochschwanger. Ihr Vater, der Polizeichef ihrer Dienststelle, hält seit jeher seine schützende Hand über die Tochter. So ist zunächst einmal alles in Butter. Das alles könnte sich allerdings ändern, wenn Maria den bislang noch unter Verschluss gehaltenen Namen des Vaters ihres Kindes offenbart, denn Rocco Pacelli ist kein anderer als der Sohn des berüchtigten Kleinstadt-Paten Silvio...Mehr Informationen finden Sie auf unserer Facebookseite „Freiluftkino Aichach“ oder auf unserer Homepage: http://www.cineplex.de/filmreihe/freiluftkino-2017...