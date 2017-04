Feuerzangenbowle am Sisi-Schloss

Zwei Jahre nach „Ich denke oft an Piroschka“ wollen die Theaterfreunde Wittelsbach an den großen Erfolg anknüpfen. Seit Monaten wird eifrig geprobt.

„Die Feuerzangenbowle“ nach Heinrich Spoerl in der Theaterfassung von Wilfried Schröder und Klaus Maria Zumstein, erfordert nicht nur von den Darstellern Einsatz und Konzentration, auch die Vereinsmitglieder arbeiten seit Wochen am aufwendigen Bühnenbild am Sisi-Schloss. Schließlich werden viele Besucher die Aufführung mit dem bekannten schwarz-weiß Film von Heinz Rühmann vergleichen. Vorstand Franz Mair achtet deshalb auf jedes kleinste Detail und fordert von allen Darstellern auf Mimik und Körpersprache zu achten. In die Rolle des Johannes Pfeiffer schlüpft Günther Zotz. Die Regiearbeit teilen sich Roswitha Oswald, Rosemarie Mair und Franz Mair.

Die Geschichte handelt vom erfolgreichen Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer, der noch nie auf einem Pennal war und weder die Pauker noch die Streiche kennt, die man ihnen spielt. So beschließt die heitere Runde, bei einer Feuerzangenbowle, er soll das Versäumte nachholen und als Oberprimaner noch mal die Schulbank drücken. Schnell findet er Gefallen am Unterricht und den Streichen. Schließlich lernt er auch noch Eva, die hübsche Tochter des Herrn Direktors kennen und verliebt sich in sie.

Premiere ist am 14.06.2017 um 20.30 Uhr. Insgesamt sind 9 Aufführungen geplant.

Die Online Reservierung startet am 10.05.2017. Karten gibt es auch an der Abendkasse und im Sisi-Schloß (zu den Öffnungszeiten). Wie immer haben die Zuschauer die Möglichkeit sich vor der Aufführung und während der Pause mit Getränken und kleinen Köstlichkeiten zu versorgen. Alle Infos zur Reservierung und zum Stück gibt es auf www.theaterfreunde-wittelsbach.de.