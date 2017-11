Faschingssaison 2017-2018 Auftakt in Aichach

Zum Beginn konnte Paartalia Präsidentin Petra Hannak viele Ballgäste, darunter die Ehrengäste Landrat Dr. Klaus Metzger, Bürgermeister Klaus Habermann, Sparkassenvorstandsvorsitzende Birgit Cischek , TSV-Vorsitzender Klaus Laske, BLSV Vorsitzende Brigitte Laske und mehrere Stadträte begrüßen.Unter der Leitung der Nachwuchs-Hofmarschälle Tamara Stolz und Fabian Schmaus wurden die Kinder,- Teenie,-Jugendgarde, und das neue bezaubernde Kinderprinzenpaar Isabel und Tobias I. präsentiert.Um 23 Uhr war es dann soweit: das Motto: " Hoamat" und das neue Prinzenpaar Prinzessin Andrea und Prinz Christoph II. wurde durch Zeremonienmeister Matthias Bodenstein offiziell vorgestellt. Bevor die neue Regenten von Bürgermister Klaus Habermann den Rathausschlüssel überreicht bekamen, tanzten sie den vom Publikum gespannt erwarteten Prinzenwalzer.Die Band "Klang-Helden" sorgte für eine tolle Ballstimmung.Die am Abend mit einem Losverkauf eingenommenen Summe von 777 Euro wurde vom neuen Prinzenpaar an Bürgermeister Klaus Habermann für das Aichacher Heiliggeist-Spital übergeben.Das volle Showprogramm zeigt die Paartalia am 30. Dezember 2017 bei einer Party in der TSV Halle in Aichach.