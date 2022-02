Familienkonzert mit Percussion-Trio bei den Aichacher Konzerten

Fabian, Florian und Sebastian waren nicht immer so ein gutes Team wie heute. Der ruhige und träumerische Sebastian trifft auf das draufgängerische Duo Fabian und Flo. Gegensätzlicher könnten sie kaum sein – Ärger ist vorprogrammiert. Es braucht erst eine Mutprobe, Schwärmereien, Teamgeist und eine große Portion Groove, um aus drei Jungs ein Trio und beste Freunde zu machen. Mitreißende Rhythmen und ruhige, sensible Stücke bringen das junge Publikum zum Zuhören, Mitfiebern und Mitmachen.„Friends Forever!“ ist ein szenisch aufbereitetes Mitmachkonzert, in dem die musikalischen Grundelemente Rhythmus und Melodie erlebbar werden. Während sich die charakterlich gegensätzlichen Protagonisten verbal nicht annähern können, wird die Musik das verbindende Element, das Andersartigkeit überwindet und Freundschaft ermöglicht. Spielend werden Originalwerke der Schlagzeugliteratur vermittelt und das Publikum wird Teil der Musik. „Friends Forever! “ wurde bereits beim Jungen Mindelfestival (2017) und in zahlreichen Kinder- und Familienkonzerten aufgeführt.Erwachsene: 16,- auf allen Plätzen.Ermäßigt 12,- (Studenten, Schüler, Auszubildende, Schwerbehinderte)Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.1,- Eintritt für alle Personen, die tafelberechtigt oder asylsuchend sind (Nachweis erforderlich)Karten erhalten Sie in der Stadtinfo (Stadtplatz 40, nahe Oberes Tor ) sowie - gaz neu - online unter https://www.aichach.de/Freizeit-Gäste /Ticketshop/Restkarten an der Konzertkasse ab 15 Uhr.