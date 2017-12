Aichach : Rathaus |

VERNISSAGE am Donnerstag, 18.1.2018 um 18 Uhr im Historischen Rathaus Aichach!



Wir sind zu den Anfängen und zugleich dem Erbe der Fotografie zurück und waren der Meinung: Es muss nicht immer farbig sein!

Schwarz-Weiß hat die unübertroffene Fähigkeit Charakter zu vermitteln und ist eine ausdrucksstarke Kunstform. Das Herausnehmen der Farbe aus dem Bild schließt eine mögliche Ablenkungsquelle aus. Ein Schwarz-Weiß-Bild ist mehr als nur retro oder cool und schon gar nicht altmodisch. Es entfaltet eine Magie! Grafische Effekte kommen stärker zum Tragen und gewisse Akzente der Graustufen können einen besonderen Reiz verleihen.

Jedes ausstellende Mitglied zeigt Bilder die seine eigenen Stärken, sei es in der Wahl der Motive sowie auch in der Art der Fotografie spiegelt.



Die Ausstellung kann zu den üblichen Rathaus-Öffnungszeiten besichtigt werden.

Auf Ihr Kommen freut sich ganz sakrisch der Fotoclub Aichach