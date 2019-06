Eröffnung Freiluftkino Aichach

Aichach : Cineplex Aichach |

Das Freiluftkino auf dem Dach des Aichacher Kinos startet am 14. Juni in die neue Saison. Ab Mitte Juni bis Anfang September heißt es im CINEPLEX Aichach „vom Kinostuhl in den Liegestuhl“ – Popcorn, Nachos und Cocktails können wieder auf der großen Dachterrasse genossen werden.

Bis Ende Juli hat das Freiluftkino Aichach nur am Wochenende (Freitag und Samstag) geöffnet, in den Sommerferien wird das Open Air-Kino täglich geöffnet sein.



Das breitgefächerte Programm wird abermals eine Mischung aus Mainstream & Geheimtipps, Komödien & Gefühlskino, großen Blockbustern & kleinen Filmjuwelen sein: „Monsieur Claude 2“, „Pets 3“, „König der Löwen“, „Rocketman“, „Spiderman: Far from Home“ um nur einige Highlights zu nennen.

Der absolute Höhepunkt der Freiluftkinosaison steht dann aber wieder ab dem 01. August an: der nächste Teil der bayerischen Kriminal-Komödie mit dem Kult-Polizeiwachtmeister Eberhofer „Leberkäsjunkie“ kommt auf die Kinoleinwand.



Cineasten und Open-Air-Fans dürfen sich diesen Sommer also wieder auf tolle Filme, eine schöne Location und leckere Cocktails unter freiem Himmel freuen.

Bei der Eröffnung vom Freiluftkino am 14. Juni 2019 wird der neue Actionfilm „Men in Black: International“ gezeigt. Der Film startet bei Einbruch der Dunkelheit. Zum Film erwartet die Gäste jede Menge Specials im Freiluftkino: eine große Cocktailbar, attraktive Verlosungen und für alle Gäste, die im MiB-Outfit kommen gibt es sogar einen Cocktail umsonst.