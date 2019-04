Erfolgreiche Krimi-Lesung mit dem "Aichacher Volkstheater"

Aichach : Stadtbücherei Aichach |

Unter dem Motto „Mord in mehreren Gängen“ lasen am Freitag, 5. April in der Stadtbücherei Schauspieler des Aichacher Volkstheaters aus einer Auswahl der besten kulinarischen Krimis.

Das gab es noch nie in der Stadtbücherei: Bereits Tage vorher war die Veranstaltung ausverkauft. Wer nun glaubte, einen der wenigen Plätze auf der Empore ergattert zu haben, wurde eines Besseren belehrt. Nach der Renovierung der Bücherei wurden einige neue Regale angeschafft. Da die Idee des Bücherei-Teams vorsah, geplante Veranstaltungen nur noch in den eigenen Räumen durchzuführen, mussten diese Regale rollfähig sein, um Platz für die nötige Bestuhlung schaffen zu können. Und so wurde die Krimi-Lesung zu einer sehr erfolgreichen Premiere.Mehr als 60 Gäste fanden sich ein, um zu hören, was die sechs Schauspieler da zu bieten hatten. Ingrid Predasch eröffnete die Lesung mit einem Ausschnitt aus C. S. Henns Krimi „Ave Vinum“. Ihr folgte Conni Metz mit einer Passage aus „Tödlicher Tartufo“ von Michael Böckler und Kurt Rauscher mit „Bittere Schokolade“ von Tom Hillenbrand.In der anschließenden Pause servierten ehrenamtliche Mitarbeiter einen liebevoll zubereiteten „mörderischen Imbiss“, der bei allen Beteiligten großen Anklang fand. Bei einem Glas Wein kamen die Zuhörer mit den Schauspielern in rege Gespräche.Nach der Pause ging es weiter mit Claudia Flassig, die aus Martin Suters Roman „Der Koch“ las. Ihr folgte Robert Predasch mit „Variationen der Wahrheit“ von Ursula Sternberg und Markus Schneider mit „Gefüllte Siebenschläfer“ von Christoph Wagner.Mit Verve und unglaublicher Freude, die sich schnell auf die Gäste übertrug, interpretierten die Schauspieler ihre Texte. Am Ende forderte das Publikum lautstark Zugabe, der Ingrid Predasch sehr gerne nach kam.Die Leiterin der Stadtbücherei, Frau Susanne Lucas, überreichte den Vorlesern eine Rose und bedankte sich auch bei ihrem Team, das im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sorgte. Alle waren sich einig: So soll es weiter gehen – mit einem neuen Thema.Wer an einer Liste der kulinarischen Krimis, die sich im Bestand der Bücherei befinden, interessiert ist, kann sich diese dort während der Öffnungszeiten abholen.