Ein pompöses Bronzegrabmal in Aichach erzählt Heimatgeschichte

Sein Bruder ließ für ihn ein pompöses Bronzedenkmal errichten welches damals in Aichach für großes Aufsehen gesorgt und die hohe künstlerische Qualität viele Bürger beeindruckt hat. Es war dann wohl Vorbild und Ansporn für die Grabdenkmäler weiterer gut situierter Aichacher Bürgerfamilien. Das Martingrab ist ein künstlerisch und gestalterisch hochgradig qualitatives Kunstwerk. Es ist ein echtes Bronzedenkmal, welches in eine Münchener Gießerei hergestellt wurde. Auf dem Aichacher Friedhof sind neben diesem echten Bronzedenkmal vier Galvanoplastiken erhalten. Die vier Aichacher Plastiken sind Zeugnisse einer zu ihrer Entstehungszeit höchst innovativen modernen einst weltweit verbreiteten Herstellungstechnik, die jedoch inzwischen völlig verschwunden ist. In seinem Text stellt Brandner diese heute weitgehend unbekannte Technik zur Herstellung von Denkmälern aus Metall vor und ermöglicht zugleich einen Blick in die bürgerlichen Lebens- und Arbeitswelten der Landstadt Aichach um 1900. Brandner bringt mit seinem Text auch ins Bewusstsein, dass seit einigen Jahren die Bestattungskultur einem starken Wandel unterliegt. Bekanntlich geht die allgemeine Entwicklung hin zu mehr Anonymität und zu möglichst pflegeleichten Grabstätten. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war dies noch ganz anders. Auf den sogenannten Alten Friedhöfen finden sich noch heute etliche Grabdenkmäler, die Zeugnis ablegen von der früher geübten hohen Wertschätzung der Toten und den damit verbundenen Gepflogenheiten.Den ganzen Text zu diesem Thema können Sie im - wie gewohnt opulent bebilderten - Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2020“ lesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 € erhältlich ist (ISBN 978-3-9813801-8-7). Das Buch kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben