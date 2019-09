Aichach : Krankenhaus Aichach - Neubau |

Wir haben uns als kleine Gruppe zusammen gefunden um unsere Werke in Form von Fotografien im Krankenhaus Aichach zu präsentieren. Bilder gerahmt, auf Leinwand oder als Aludibond - Fotos von Menschen, Experimentelle Kunst, Kunstfotografie, Szenerien vom Meer als auch von der Natur können auf allen Etagen des Krankenhauses Aichach besichtigt werden.



DREI plus EINS - das sind wir - drei Männer – eine Frau:



Achter Franz aus Aichach hat alte Aufnahmen aufbereitet und präsentiert diese interessanten Bilder aus Aichach und Umland in schwarz-weiß.

Feldmeier Joachim aus Ecknach bereichert in entsättigten Farben großformatige Kunstfotografie sowie Motiven vom Meer die Ausstellung.

Gorus Manfred aus München bespielt mit seinen vielfältigen Portraits und Landschaftsaufnahmen die Wände. Seine Werke zeigt er entsättigt, in Farbe und schwarz-weiß.

Neumüller Claudia aus Schiltberg ist mit farbigen Fotografien von Landschaft und Meer vertreten sowie auch in der Kunstfotografie. Sie präsentiert Bilder gerahmt, auf Leinwand und Aludibonds.



Die Ausstellung ist bis 20.02.2020 zu den üblichen Öffnungszeiten des Krankenhauses zu besichtigen.