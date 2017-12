Aichach : Pfarrzentrum "Haus St. Michael" |

Musikalisches Kindertheater



Theaterstück von Claude Theil/Übersetzung Thomas Lange.

Musik: Thomas Lange/Maricel Wölk/Claude Theil.

Gesponsert von der Stadt Aichach.



Die Händlerin der Worte hat ihren Marktstand aufgebaut. Überall hängen bunte Wörter herab, Buchstaben aller Sprachen der Welt füllen ihre Auslage. Eigentlich wäre alles bestens vorbereitet für einen erfolgreichen Verkaufstag, wenn nicht am Vortag ein Dieb auf dem Wochenmarkt alle Wörter gestohlen hätte, die zum guten Zusammenleben unter den Menschen wichtig sind...

Mehr als 300.000 Kinder allein in Deutschland erlebten die Aufführung. Das Theaterstück wird vom DUDEN unterstützt und von der bayerischen Schulkommission für die 1. - 4. Klassen empfohlen.

Einlass: 14.00 Uhr

Karten im Vorverkauf: € 6,00

Karten an der Nachmittagskasse: € 7,00

Vorverkaufsstellen: Stadtbücherei Aichach, Schulstr. 8, während der Öffnungszeiten

Mayer Buch und Schreibwaren, Stadtplatz 36, Aichach

Buchhandlung Rupprecht, Stadtplatz 38, Aichach