Deutsche Verkehrswacht Bayern - öffentliche Mitgliederversammlung in Aichach

Im Anschluss an die Präsidiumssitzung im Gasthof Specht lud Landrat Dr. Klaus Metzger zu einem kleinen Empfang ins Landratsamt, wo sich LVW-Präsident und Staatsminister Dr. Florian Herrmann ins Goldene Buch des Landkreises „mit den besten Wünschen“ eintrug.Mit einem gemeinsamen Rundgang durch die Stände der verschiedenen Ausstellerfirmen im Außenbereich des Kreuzgratgeländes wurde die Fachtagung ab 13.30 Uhr eröffnet.Um 14 Uhr begrüßte der Präsident der Landesverkehrswacht Bayern Dr. Florian Herrmann zahlreiche Ehrengäste und rund 150 Vertreter der insgesamt rund 140 bayerischen Verkehrswachten. Es folgten Grußworte von Landrat Dr. Klaus Metzger, Bürgermeister Klaus Habermann und MdL Peter Tomaschko.Den Festvortrag über das Bayerische Verkehrssicherheitsprogramm 2020 " Bayern mobil - sicher ans Ziel" mit Blick auf die ständig wachsenden Herausforderungen für die Verkehrssicherheitsarbeit gab der neue Regierungspräsident Dr. Erwin Lohner. Nach Vorträgen von Prof. Dr. Berthold Färber von der Universität der Bundeswehr München, Polizeipräsident Michael Schwald von Polizeipräsidium Schwaben Nord und Dr. Michael Haberland, Präsident Automobilclub "Mobil in Deutschland" darüber, was getan werden kann, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Die anschließende Podiumsdiskussion mit einem gut aufgelegten Moderator Wolfgang Prokoph beendete die Veranstaltung. Musikalisch wurde die Fachtagung durch die Schülerinnen und Schüler der Städtische Musikschule mit Leiter Eduard Augsburger umrahmt.Am Abend fand in der festlich geschmückten Aula des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach der traditionelle Gesellschaftsabend statt. Hier sorgte die „The Roses-Band“ für gute Stimmung und Mundartdichterin Rosy Lutz begeisterte mit ihrem „Der Mo als Beifahrer“ und weiteren gelungen Auszügen aus ihrem Repertoire. Großes Lob durfte KVW-Vorsitzender Helmut Beck mit seinen vielen Helferinnen und Helfer zum Abschluss der Tags darauf folgenden internen Veranstaltung von LVW-Präsident Dr. Florian Herrmann entgegennehmen.Text/Bild: Rung/Beck