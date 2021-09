Aichach : Freiraum, Schloss Blumenthal |

Der Räuber Hotzenplotz (ab 4)

Kindertheater mit dem Theater Fritz und Freunde





Das Originaltheaterstück von Otfried Preußler

nach dem gleichnamigen berühmten Kinderbuch



Der gefährliche Räuber Hotzenplotz stiehlt der Großmutter die geliebte Kaffeemühle. So eine Gemeinheit! Da machen sich Kasper und Seppl auf die Jagd nach dem Hotzenplotz. Sie wollen ihn hereinlegen - aber zackbumm, sind sie die Gefangenen. Der Seppl muss für den Hotzenplotz schuften, der Kasper wird an den gefürchteten Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft. Zum Glück hilft ihnen die gute Fee Amarylis...



Die Aufführung findet drinnen, im Freiraum in Schloss Blumenthal statt. Es gilt die 3G Regel für alle ab 6 Jahren und Maskenpflicht. Schüler und Schülerinnen sind von der 3 G Regel ausgenommen.



Reservierung Online über: www.theaterfritzundfreunde.de