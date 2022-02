Das Pflaster für meine Seele

Lichtergottesdienst mit den Kommunionkindern



In einem Lichtergottesdienst mit den Kommunionkindern wurden deren Kommunionkerzen sowie die Gruppenkerzen gesegnet. Stadtpfarrer Herbert Gugler bezeichnete in Bezugnahme auf das Lied des Duos „ich und ich“ den Glauben, das Gebet und den Segen als „Pflaster für die Seele“ der Menschen. Pastoralreferentin Julia Winter und Gemeindepraktikantin Justina Bayer stellten in diesem Gottesdienst den Hl. Blasius vor, der durch seine intensive Beziehung zu Gott im Gebet die Not der Menschen linderte. Mit dem Blasiussegen endete ein ganz besonderer Gottesdienst in der Aichacher Stadtpfarrkirche, nach dem zudem das Plakat mit den Portraits der Kommunionkinder im Eingangsbereich der Stadtpfarrkirche aufgehängt wurde. Es lädt ein, an die Kinder im Gebet zu gedenken.