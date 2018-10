Das neue Aichacher Krankenhaus - Eröffnung

Am 7. Oktober 2018 feierte das Krankenhaus Aichach sein 50-jähriges Jubiläum und stellte am gleichen Tag seinen Neubau vor.

Bei schönstem sonnigen Herbstwetter nutzten tausende Besucher den Tag der offenen Tür, um das neue Krankenhaus in Aichach kennen zu lernen.

Zur festlichen Einweihung kam auch der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Herr Landrat Dr. Klaus Metzger, Bürgermeister Klaus Habermann und der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar Dr. Krzysztof Kazmierczak konnten zahlreiche Gäste und Ehrengäste zur Eröffnung begrüßen. Stadtpfarrer Herbert Gugler und Pfarrerin Gabriele Buchholz erteilten den kirchlichen Segen und weihten anschließend das neue Kreuz für die Klinik.

Das fast 50 Mio. Euro teure neue Aichacher Krankenhaus ist eine der modernsten Kliniken Bayerns. Und "ein Meilenstein der medizinischen Versorgung im Wittelsbacher Land"- so Landrat Metzger.