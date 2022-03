Damit der Glaube wachsen kann

Firmvorbereitung in der Pfarreiengemeinschaft hat begonnen

Mit einem Jugendgottesdienst in der Aichacher Stadtpfarrkirche begann die diesjährige Firmvorbereitung. „Unser Ziel ist es, dass der Glaube in den jungen Menschen wächst“, erklärt Pastoralreferent Markus Drößler, der in diesem Jahr zum 20. Mal hauptverantwortlich für die Vorbereitung ist. Zusammen mit Gemeindeassistentin Franziska Demuth hat er für jeden der 65 zur Firmvorbereitung angemeldeten jungen Christen einen Blumentopf mit Erde und einem Samenkorn vorbereitet. “In den kommenden Wochen sollen die Jugendlichen Verantwortung für die Pflanze übernehmen. Dies soll sie an ihre Berufung erinnern, als Christen Verantwortung in Kirche und Gesellschaft zu übernehmen“, erklärt Drößler.Bis zur Firmung Anfang Oktober warten auf die Jugendlichen spannende Projekte und abwechslungsreich gestaltete Gottesdienste wie z.B. eine Churchnight in der dunklen Stadtpfarrkirche.Dabei werden auch wieder Andrea Spring und Klaus Berger zu hören sein, die den Eröffnungsgottesdienst musikalisch gestaltet haben.