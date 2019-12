Blühendes Barockschloss Ludwigsburg

Für den Fotoclub Aichach beginnt das neue Jahr mit einem Bilder/Video-Vortrag zum Thema „Blühendes Barock-Schloss Ludwigsburg“. Erwin Wimmer zeigt am Donnerstag, 23. Januar 2020 um 19:00 Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach herrliche Blumenanpflanzungen vor dem Barockschloss, eine duftende Pflanzenwelt im Schlossinnenhof oder im hinteren Schlosshof sowie in der Großvoliere und im Sardischen Garten. Üppig blühende Blumenbeete, weitläufige Parkanlagen rund um das Schloss Ludwigsburg haben den Charakter einer Residenz auf dem Lande bewahrt.Weiterhin hat Wimmer auch noch

Bilder von der „Weltgrößten Kürbisausstellung“

im Gepäck. Eingeladen sind alle Mitglieder und Interessierte