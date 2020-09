Bischof Bertram Meier feiert Pontifikalamt in Aichach

Stadtpfarrer Gugler und Bischof Bertram kennen sich schon seit Langem, so erzählte der Bischof mit einem kleinen Schmunzeln, dass sie beide seit seinem letzten Besuch in Aichach befördert wurden. Der Bischof war damals Domprediger in Augsburg und Stadtpfarrer Gugler war seines Zeichens Stadtprediger in Aichach.Für Stadtpfarrer Herbert Gugler und seine Ehrenamtlichen Helfer gingen mit dieser Messe sechs Jahre voller Überraschungen und vielen Freuden zu Ende. Denn genau so lange dauerte die Renovierung der Stadtpfarrkirche, welche ca. 2,2 Mio. Euro gekostet hat. Begonnen wurde die Renovierung mit dem Dachstuhl und geendet hat sie mit der Reinigung der Orgel, die seit 1. September von der Frau Plomer, der neuen Aichacher Organistin und Chorleiterin, gespielt wird. Ein besonderes Highlight ist auch die neue Taufkapelle, welche Bischof Bertram im Laufe der Messe eingeweiht und gesegnet hat.Wie auch viele Aichacher, bestätigte Bischof Bertram, dass sich die Mühen gelohnt haben und dankte mehrmals Stadtpfarrer Gulger und den Ehrenamtlichen, ohne die aus seiner Sicht so ein großes Projekt nicht zu stemmen wäre. „Der Einsatz der Ehrenamtlichen ist mit Geld nicht bezahlen“, sagte er am Ende des Gottesdienstes.Die königlich privilegierten Feuerschützen Aichach schossen dem Bischof noch einen Ehrensalut, bevor er sich anschließend ins Goldene Buch der Stadt Aichach eingetragen hat.