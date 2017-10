Diavortrag am Donnerstag, 12.Oktober 2017 um 19 Uhr

im Gasthaus Gutmann in Ecknach

Thema: Bilbao - Hauptstadt des Baskenlandes

Referentin: Gudrun Schmid, Aichach





Eine Reise - zwei Städte! Gudrun Schmid erkundete auf ihrer Reise Bilbao und San Sebastian.

Bilbao, Mittelpunkt und größte Stadt des Baskenlandes, ist nach wie vor die wichtigste Industrie- und Hafenstadt. Es ist eine quirlige Stadt mit einigen Sehenswürdigkeiten wie das von Frank Gehry entworfene spektakuläre Guggenheim-Museum. Es ist ein Museum für moderne, zeitgenössische Kunst und beherbergt neben Malerei auch Skulpturen sowie Videokunst.

Mit der 1893 eingeweihten und ältesten Schwebefähre der Welt, Puente Vizcaya, überquerte sie den Fluss Nerviòn. Das Bauwerk gehört zum Unesco Weltkulturerbe.

Auf der Reise weiter nach San Sebastian gab es einen Stopp in der kleinen Stadt Guernica. Hier entstand eines der berühmtesten 1937 entstandenen Gemäldes von Pablo Picasso. Er malte es als Reaktion auf die Zerstörung der Stadt Guernica durch einen Luftangriff.

San Sebastian, seit 2016 Kulturhauptstadt, wird auch als "kleines Rio de Janeiro" bezeichnet. Es ist berühmt weil es sehr idyllisch am Meer, in einer Bucht liegt. Es ergeht Einladung an alle Interessierten, der Eintritt ist frei.



Foto: Gudrun Schmid

Text: Claudia Neumüller