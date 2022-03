Bewahre uns Gott, behüte uns Gott

Ökumenisches Friedensgebet



100 Christen verschiedener Konfessionen kamen zu einem ökumenischen Friedensgebet in die Aichacher Stadtpfarrkirche. Im Mittelpunkt stand das Friedenslicht von Bethlehem. “Dieses Licht, das für Jesus steht, soll den Menschen in den Kriegsgebieten, aber auch uns Hoffnung schenken. Werden wir durch unser Gebet zu Lichtträgern für unsere kleine, wie für die große weite Welt“, so Stadtpfarrer Herbert Gugler. Um dafür Kraft zu bekommen segnete er mit Pfarrerin Gabriele Buchholz die Mitbetenden am Ende des Gottesdienstes einzeln. „Eine besinnliche Stunde, die mir gut getan hat“, meinte eine Besucherin getröstet und gestärkt beim nach Hause gehen.Ein Video mit Eindrücken des Gebetsabends gibt es auf dem YouTube Kanal der Pfarreiengemeinschaft Aichach.