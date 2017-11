Besinnliches zum dritten Advent – das Altbairische Adventsingen

Aichach : Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt |

Am Sonntag, 17.12.2017, findet um 16.00 Uhr das Altbairische Adventsingen in der Stadtpfarrkirche statt. (Achtung: Uhrzeit hat sich geändert!)



Wie jedes Jahr bietet die AICHACHER KULTURSZENE auch in diesem Jahr wieder Besinnliches, Vorweihnachtliches und Volkstümliches aus dem Bereich Musik und Literatur – das Altbairische Adventsingen, dieses Jahr schon in der 32. Ausgabe, und wieder unter der organisatorischen Federführung von Annemarie Stöffel.



Wir laden Sie ein in vorweihnachtlicher Atmosphäre der Stadtpfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ sich eine Stunde der Ruhe und Stille bei feierlicher Musik und Geschichten zu gönnen.



Alex Dorow führt dieses Jahr durch den stimmungsvollen Nachmittag.

Er war Nachrichtensprecher beim Bayerischen Fernsehen, derzeit ist er Landtags-

abgeordneter der CSU.



Folgende Musikgruppen gestalten das Altbairische Adventsingen:

Tiroler Festtagmusi (Weisenbläser)

Gerhard Hausberger (Harfensolist)

Marbacher Deandl

Weikertshofer Zwoagsang

Aichacher Saitnmusi mit Peter Maklar und Tom Prestele



Benefizveranstaltungen zu Gunsten der Stiftung Bunter Kreis. Um Spenden wird gebeten. Der Eintritt ist frei.



Informationen:

Sonntag, den 17.12.2017, 16.00 Uhr

Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Danhauserplatz

Veranstalter: AICHACHER KULTURSZENE in Zusammenarbeit mit Annemarie Stöffel

Eintritt frei

Weitere Auskünfte: Info-Büro der Stadt Aichach, Tel: 08251 902-0.