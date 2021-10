Ministrantenaufnahmefeier



In einem festlichen Gottesdienst am Erntedanksonntag konnten Stadtpfarrer Herbert Gugler und Kaplan P. Valentine 27 Mädchen und Buben aus der Pfarreiengemeinschaft Aichach in die Schar der Ministranten aufnehmen. Zum Zeichen ihrer Aufnahme bekamen die Kommunionkinder ein Ulrichskreuz überreicht.