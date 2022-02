Bereicherung für das Gemeindeleben

Ruhestandspriester feiern Geburtstag

Runde Geburtstage feierten die Ruhestandspfarrer der Pfarreiengemeinschaft Aichach:Karl Mayr (links) vollendete das 70.,Thomas Gerstlacher (rechts) das 75.Lebensjahr. Stadtpfarrer Herbert Gugler (mitte) gratulierte den beiden und bedankte sich für deren großen Einsatz in Aichach und über die Pfarreigrenzen hinaus.Pfarrer Gerstlacher ist geistlicher Beirat der Mesner im Dekanat, bei den Pfarrhausfrauen des Bistums und beim päpstlichen Werk für geistliche Berufe.Zudem begleitet er als ehemaliger Priesterseelsorger auch weiterhin zahlreiche Pfarrer im ganzen Bistum. „Ich bin sehr froh, dass die beiden in unserer Pfarreiengemeinschaft wohnen und unserer Gemeindeleben bereichern“, so Pfarrer Gugler bei einer kleinen Feier im Pfarrhaus in Oberbernbach. Sein besonderer Dank galt außerdem Pfarrhausfrau Johanna Kaufmann, die seit vielen Jahren Pfarrer Gerstlacher und zahlreiche Priester mit ihrer Gastfreundschaft unterstützt.