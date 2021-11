Bastian Walcher Quartett und Alexandra Sieber bringen „Arien, Jazz und Zimtsterne“ nach Aichach

Das Bastian Walcher Quartett bringt am Freitag, 10. Dezember, gemeinsam mit der versierten Sängerin Alexandra Sieber einen außergewöhnlichen musikalischen Leckerbissen nach Aichach. In ihrem Programm „Arien, Jazz und Zimtsterne“ verschmelzen bekannte Weihnachtslieder mit jazzigen Grooves, gewürzt mit je einer kräftigen Prise Swing, Latin und Pop und ganz viel Spielfreude.

Die Stimmkünstlerin Alexandra Sieber und das Bastian Walcher Quartett gehen in ihrem Aichacher Weihnachtskonzert folgenden Fragen auf den Grund: Wie kitzelt man den Swing aus Händel-Arien oder einem weihnachtlichen Bachchoral? Wie viel Soul steckt in »Es ist ein Ros’ entsprungen«? Könnte Maria im Dornwald auch einen Jazz-Waltz tanzen? Spätestens nach den ersten paar Takten sind alle Antworten gefunden: sie liegen im spielerischen Crossover aus Barockmusik, Weihnachtsliedern und Jazz und im konsequenten Verzicht auf Berührungsängste. Musikalische Genres, die normalerweise weit auseinanderliegen, verbinden sich zu einem überraschenden, eigenen Stil. Alexandra Siebers samtige Soulstimme wird umgarnt von elektrisierenden Jazz-Arrangements. Musikalischer Tiefgang vermischt sich mit groovender Spielfreude. Zuhörende werden sich genüsslich zurücklehnen, um den bekannten Weihnachtsmelodien zu lauschen – doch dann kommt es immer wieder anders als erwartet ... fröhlich-feierliche Weihnachtslaune ist jedenfalls bei aller Überraschung garantiert!Das Bastian Walcher Quartett gründete sich im Jahr 2009 in der bis heute bestehenden Besetzung. Die vier Profimusiker Bastian Walcher (Piano u.a. bei „Jesus Christ Superstar“ und „Rocky Horror Show“ am Staatstheater Augsburg, Schubecks teatro u.v.m.), Jörg Hartl (Trompete, festes Mitglied bei La Brass Banda), Andreas Bauer (Bass u.a. bei der Liedermacherin Claudia Koreck) und Joachim Holzhauser (Schlagzeug, Vibraphon u.a. bei der Percussionband „Safari“ u.v.m.) vereinen höchstes künstlerisches Niveau mit großer Spielfreude und fantastischen Improvisationen. Bisher hat die Gruppe die CDs „Daddy, what is god’s last name“ (2012), „Letter from home“ (2016) und „Arien, Jazz und Zimtsterne“ (2019) veröffentlicht.Alexandra Sieber stammt aus Traunreut. Ihr Gesangsstudium am renommierten Richard-Strauss-Konservatorium München legte die Basis für eine der wandlungsfähigsten Gesangsstimmen, die Bayern heute hat. Alexandra Sieber wird von Bands der unterschiedlichsten Bereiche engagiert - das Spektrum der Sängerin reicht von minimalistischen walking acts für Events namhafter Firmen bis hin zu Clubgigs und Stadien füllenden Konzerten. Nicht nur live auf der Bühne – Alexandra Sieber überzeugt mit ihrer Professionalität und Kreativität auch bei Musical-, Studio- und Video-/Fernsehproduktionen. Dahoam in Bayern genauso wie international – unter anderem in der Schweiz, London, Monte Carlo und Shanghai.Karten für das Konzert am Freitag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr in der Grundschule Aichach-Nord gibt es zum Preis von 16 Euro (ermäßigt 12 Euro, Kinder bis 14 Jahren sind frei) im Vorverkauf unter Telefon 08251/902-0 oder per Mail an infobuero@aichach.de.