AWO- Ortverein Aichach - Einladung zum Weißwurstessen

Der AWO-Ortsverein lädt wie jedes Jahr zum traditionellen Weißwurstessen ein. Wir, die AWO-Mitglieder des Ortsvereins Aichach treffen uns in geselliger Runde bei Weißwurst und Brezeln zum gemeinsamen Frühstück. Dieses Jahr an einem Samstag, damit auch unsere berufstätigen Mitglieder, die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Als besonderes Highlight liest Rosy Lutz Geschichten die langsam schon auf die „stade Zeit“ hinweisen. Treffpunkt ist am Samstag, den 09.11.2019 um 10.00 Uhr beim TSV –Restaurant in Aichach. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich.

Anmeldung bei Kristina Kolb-Djoka 0157-57082461