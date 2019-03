Ausstellung von Giti Hanisch im Aichacher Rathaus

Die Suche nach neuen Ausdrucksformen, die Liebe zum Experiment, Öl, Acyl, Sand, Erde, Kaffeesatz führten Giti Hanisch 2001 zum Atelierprojekt „Große Fläche“ bei Prof. Thomas Bechinger an der Akademie in München. Ein Workshop bei Prof. Ernst Fuchs sowie regelmäßige Teilnahme an der Sommerakademie Bad Reichenhall rundeten diesen Prozess ab.In ihren Werken erzählt die Malerin viel über sich selbst, über den inneren Konflikt zwischen Disziplin und Freiheit, von der Klarheit der Fläche und ihre Zerstörung. Von der Freiheit der Farben in geordneten Bahnen. Die Bilder erzählen auch von der Fröhlichkeit, der Leichtigkeit, der Neugier und dem Spiel. Es sind Bilder einer dynamischen Frau. Giti Hanischs Werken ist bei aller Vielfalt eines gemeinsam: Farben aus jeder Perspektive zum Leuchten zu bringen.Giti Hanisch hat Malerei bei Professor Camissar (Tübingen) und Professor Thomas Bechinger (München) studiert und ist seit 1991 freischaffende Künstlerin. Sie hat ein Atelier in Motzenhofen (Hollenbach) und ist Mitglied im Kunstverein Aichach. Ihre Werke waren bereits bei Ausstellungen u.a. in Warschau, München, Augsburg, Ingolstadt, Schwabmünchen, Aichach, Hollenbach, Hilgertshausen und Eichstätt zu sehen.Die Vernissage zu „Kunst ist Balsam für die Seele“ findet am Donnerstag, 21. März, um 18 Uhr statt. Als Laudator ist Kulturverleger Michael Bernicker zu Gast.Die Ausstellung im Rathaus (Stadtplatz 48) ist bis 26. Mai 2019 zu den üblichen Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr, Montag bis Dienstag von 13.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.