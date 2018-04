Ausflug ins Mittelalter oder: Romantik auf Schritt und Tritt

Der nächste Bildervortrag des Fotoclubs Aichach führt in die Touristenhochburg Rothenburg ob der Tauber. Mit über zwei Millionen Besuchern jährlich gehört die fränkische Stadt zu den beliebtesten Ausflugszielen Bayerns. Und das zu Recht: In kaum einer anderen deutschen Stadt lässt sich das romantische Flair des Spätmittelalters so hautnah erleben. Liebevoll herausgeputzte Fachwerkhäuser mit hohen Giebeln umsäumen Plätze und Gassen. Gewaltige Mauern und Stadttore geben ein beeindruckendes Zeugnis der Wehrhaftigkeit. Ein stattliches Rathaus und prächtige gotische Kirchen künden von Gemeinsinn und Bürgerstolz.



Bruno Röske wird mit seinen Bildern in die mittelalterliche Atmosphäre eintauchen und eine überraschende Fülle an Sehenswürdigkeiten und Kunstschätzen entdecken. Interessierte Gäste, die sich in die geschichtsträchtige Stadt entführen lassen wollen, sind zu dieser Bilderschau willkommen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 12. April, um 19 Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach statt. Der Eintritt ist frei.