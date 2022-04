Aus einer Zumutung erwächst neuer Mut

Karfreitag in Aichach

„Die Passion ist eine Zumutung. Natürlich für Jesus, aber auch für uns, die wir diese schreckliche Geschichte Jahr für Jahr hören.“, begann Stadtpfarrer Herbert Gugler seine Ansprache am Karfreitag. „Und doch wächst uns aus dieser Geschichte neuer Mut zu, denn der Weg Jesu endete nicht in einer Sackgasse, sondern im neuen Leben. Der Glaube daran gibt Kraft für die Kreuzwege in unserem Leben“, so Pfarrer Gugler. Über 200 Christen kamen um 15 Uhr in die sehr gut besetzte Stadtpfarrkirche.Bereits am Vormittag folgten 45 Kinder und ihre Angehörigen der Einladung der Pfarreiengemeinschaft zur Mitfeier eines Kreuzweggebets. Sechs Stationen des Leidensweges Jesu wurden mit Bildern und Aktionen für die Kinder erlebbar gemacht.Zum Schluss des Gottesdienstes verteilten Pastoralreferent Markus Drößler, Pastoralreferentin Julia Winter und Gemeindeassistentin Franziska Demuth Töpfe mit eingesäter Kresse. „So wie aus der dunklen Erde neues Leben hervor sprießen wird, so ist es auch für uns Christen. Nach dem Dunkel des Karfreitags folgt das lichtvolle Ostern“,erklärte Pastoralreferent Drößler.