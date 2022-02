Am Mittwoch zur Mitte kommen

Erlebnis-Gottesdienste in der Fastenzeit

Mal ganz andere Gottesdienste finden an den Mittwochen der Fastenzeit in der Aichacher Stadtpfarrkirche statt „Damit zeigen wir die Vielfalt in unserer Gemeinde und die Weite unseres Glaubens", so Stadtpfarrer Herbert Gugler. Taizégebet, Heilungsgebet mit Liedern aus Medjugorje sowie eine Orgelmeditation mit Kirchenmusikerin Ingrid Plomer stehen auf dem Programm.Ein besonderes Erlebnis verspricht außerdem der Kreuzweg zu werden. In einer knappen Stunde werden Musik,Lichteffekte, Weihrauch und Aktionen das Ende des Lebens Jesu einmal ganz anders erfahrbar machen.