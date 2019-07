Altes Aichach

Aichach : Gasthaus Gutmann |

Vor den Sommerferien will der Fotoclub mit einigen Schmankerln ins alte Aichach zurück versetzen.

Hierzu zeigt Franz Achter am Donnerstag, 18.7.19 um 19:00 Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach Bilder aus dem schönen alten Aichach. Bilder die teilweise bis dato noch irgendwo versteckt lagen. Sehenswert ist z.B. dass die alte B300 noch über den Stadtplatz führte. Achter hat diese alten Schätze reproduziert und zeigenswert gemacht. Einladung ergeht an alle Mitglieder und Interessierte. Der Eintritt ist frei.





Das Bild zeigt am rechten Bildrand das Bekleidungsgeschäft Rupp, angebracht das Schild "300". Hier führte also einst die alte B300 lang. Es schließt sich dann die Gaststätte "Münchener Hof" an und daneben die Gaststätte "Post". Der Blick führt weiter zum Unteren Tor, am linken Bildrand ist die Fassade vom Rathaus zu erkennen.



Foto: Franz Achter