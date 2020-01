Altbayerischen Adventsingen in Aichach unterstützt wertvolle Betreuungsarbeit des "Bunten Kreises"

für eine gute Sache. Dafür bedanket sich Bürgermeister Klaus Habermann mit einem Blumenstrauß. Ein ausgezeichnetes Programm mit Bläserquintett, einer Harfensolistin,dem Afelder Dreigesang, der Familienmusik Keller und der Aichacher Sait`nmusi sorgte in der vollbesetzten Stadtpfarrkirche für ein glänzende Stimmung, was sich auchim Spendenerfolgt zugunsten der Stiftung „Der bunte Kreis“ Ausdrückte. Insgesamt konnten das Aichacher Christkind mit ihren Engelchen einen stolzen Betrag von 2.750,40 Euroeinsammeln. Mit großer Dankbarkeit nahm Diakon Norbert Kugler den von Bürgermeister auf 3.000 Euro aufgerundeten Spendenscheck für den „Bunten Kreis“ entgegen. Als jemand, der sehr eng in die Trauerbegleitung eingebunden ist, schilderte Norbert Kugler mit sehr nachdenklich stimmenden Schilderungen die Betreuungsarbeit für Familien mitschwerstkranken Kindern. "Wir begleiten sehr intensiv", so Diakon Kugler, denn gerade diese Menschen müssen lernen mit der Trauer zu leben, die Teil der Wirklichkeit geworden ist.