Aichacher Sommerkonzerte starten mit "munich brass connection"

Mit einem breit aufgestellten Programm will die Stadt Aichach ihrer Aufgabe als Anbieterin von Kultur nachkommen: Das Angebotder „Aichacher Konzerte 2022“  ist vielfältig und reicht von Familienkonzert bis Swing. Und es beinhaltet besonders viele der beliebten Open Air Formate im Spitalgarten und am Stadtplatz, die Kulturbegeisterten in den vergangenen zwei Jahren richtig ans Herz gewachsen sind. Los geht es am Samstag, 21. Mai, mit der "munich brass connection" und ihrem Programm "No Limits - grenzenlos verspielt". Das Konzert im Spitalgarten beginnt um 19:30 Uhr, bei Regen wird es in der Grundschule Aichach-Nord verlegt.

"munich brass connection" - das sind fünf junge Herren, die dem Publikum ihre ganz eigene Sicht des Blechblasens vermitteln und dabei wahrlich nicht mit leisen Sohlen auftreten. Selten ohne ein dezentes Augenzwinkern.Das Blechbläser-Quintett besteht aus Konrad Müller und Hannes Oblasser (Trompete), Matthias Krön (Horn), Andreas Oblasser (Posaune) und Fabian Heichele (Tuba). Ein äußerst reflektierter Musizierstil, die kompromisslose Spielfreude und das hintergründig humorvolle Auftreten der fünf Protagonisten zieht jeden in seinen Bann und lässt kaum ein Auge trocken.In ihrem Programm „NO LIMITS“ zeigt sich wieder einmal, dass es für die "munich brass connection" keine Grenzen gibt. Mühelos bewegen sich die fünf jungen Herren durch Stile und Epochen. Sie flanieren zu Kerry Turner`s „The Casbah of Tetouan“ über orientalische Märkte und genießen mit Musik von Hans Kröll die märchenkönigliche Idylle des bayerischen Voralpenlandes. Kurz nach Leonard Bernstein`s 100. Geburtstag stürzen sie sich schließlich wagemutig in die Bandenkämpfe der „West Side Story“…Karten im Vorverkauf gibt es in der Stadt-Info (Stadtplatz 40) unter 08251/8614763 sowie zum selbst ausdrucken online unter www.aichach.de/Ticketshop, Restkarten an der Konzertkasse jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.Die Karten kosten für Erwachsene 16 Euro auf allen Plätzen, ermäßigt 12 Euro (Studenten, Schüler, Auszubildende, Schwerbehinderte), Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. 1 Euro Eintritt für alle Personen, die Sozialhilfe empfangen, tafelberechtigt oder asylsuchend sind (Nachweis erforderlich).