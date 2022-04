Aichacher Ruheständler bestätigen Vorstand

Beim Totengedenken erinnterte man die verstorbenen Mitglieder Erika Wimmer und Liselotte Hubl die jeweils rund 30 Jahre dem Verein die Treue hielten.Einen Einblick in die Vorgänge der Vereinskasse gab Schatzmeisterin Marianne Faltus. Die beiden Kassenrevisoren Emma Eckmayer und Robert Beilner bescheinigten eine übersichtliche und korrekte Kassenführung. Trotz mehrerer corona-bedingten Absagen konnte Schriftführerin Gabi Grün dennoch von einigen Ausflügen und Informationsveranstaltungen, wie Landesgartenschau, Hochablass, von Fahrten nach Memmingen oder zum Textilmuseum und der Adventsandacht in der Stadtpfarrkirche berichten. Wahlleiter Heinrich Hutzler übernahm die Leitung der Wahlhandlungen. Bei den durchgeführten Neuwahlen wurden die Vorsitzenden Helmut Beck und die beiden Stellvertreter Raymund Aigner und Walburga Böttcher einstimmig bestätigt. Ohne Gegenstimme wurden auch Schriftführerin Gabi Grün und Schatzmeisterin Marianne Faltus wiedergewählt. Gebhard Jarde, Stellvertreter der Schriftführerin, und Marianne Schmidt, 2. Schatzmeisterin, wurden neu gewählt. Weiter im Amt bleiben die beiden Kassenrevisoren Emma Eckmayer und Robert Beilner.Bürgermeister Klaus Habermann zeigt anhand von Bildern Schlaglichter der aktuellen Stadtpolitik auf. Die Stadt soll als Ort der Begegnung wahrgenommen und gestaltet werden, sie muss attraktiv sein um dem generellen Wandel im Einkaufsverhalten etwas entgegenzusetzen. Ziel muss sein, die Aufenthaltsqualität zu steigern und die Kaufkraft in Aichach zu binden. Bespielhaft erläuterte der Bürgermeister verschiedene Maßnahmen und Aufgaben. In der angeregten Diskussion meldeten sich die Ruheständler zu Wort und stellten ihre Fragen an den Bürgermeister.