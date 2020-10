Aichacher Neujahrskonzert 2021: „Wien bleibt Wien“

Noch weiß keiner, was das Jahr 2021 bringen wird. Die Corona-Pandemie hat 2020 viele Pläne durcheinandergewirbelt, zahlreiche Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Die Stadt Aichach möchte aber ihrer Tradition treu bleiben, mit einem Konzert ins neue Jahr zu starten. Und so soll es auch 2021 ein Neujahrskonzert geben

Benefizveranstaltung zugunsten der Kartei der Not

Oder vielmehr zwei, denn aufgrund der Platzbeschränkungen im Pfarrzentraum Haus St. Michael wird es gleich zwei Termine am Sonntag, 3. Januar 2020, geben: um 15 und um 19 Uhr. Das Motto diesmal lautet „Wien bleibt Wien“. Die Besucher dürfen sich auf die schönsten Wiener- und Operetten-Melodien freuen. Karten für das Neujahrskonzert gibt es ab Montag, 16. November, im Info-Büro der Stadt Aichach.Günter Schulzke präsentiert 2021 in Aichach drei Solisten des bayerischen Staatstheaters am Gärtnerplatz München: Stefan Sewenich (Moderation), Harry van der Plas und Elisabeth Arthmeiner. Die musikalische Leitung liegt bei Andreas Lübke, der musikalisch von einer Solo-Geige und einem Überraschungsgast begleitet wird.Aufgrund der Hygiene-Auflagen wird es beim Neujahrskonzert 2021 keine Pause geben. Die Kontaktdaten der Besucher werden beim Kartenverkauf erfasst. Pro Konzert sind maximal 100 Zuhörer möglich. Je nach Inzidenzwert besteht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz oder auch während der gesamten Veranstaltung. Weitere Hinweise zum Hygienekonzept erhalten die Besucher beim Kartenkauf.Das Neujahrskonzert ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen. Karten können ab Montag, 16. November, im Info-Büro der Stadt Aichach (Stadtplatz 48) erworben werden. Sie kosten 30 Euro (Kategorie II) bzw. 35 Euro (Kategorie I). Gekaufte Karte können nicht zurückgegeben werden.