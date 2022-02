Aichacher Museen wieder geöffnet

Die beiden Aichacher Museen haben seit 22. Februar wieder ihre Pforten geöffnet und freuen sich auf Besucher. Dann ist der Museumsbesuch wieder nach der 3G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet, möglich. Am ersten Sonntag im Monat gibt es außerdem wieder öffentliche Führungen, am 6. März zur Aichacher Stadtgeschichte. Beginn ist um 14.15 Uhr im Foyer des Museums, die Kosten sind im Eintrittspreis enthalten.

"das kleine format"

Das Aichacher Stadtmuseum widmet sich auf rund 1.000 qm der Geschichte der Stadt Aichach und Umgebung im Zeitraum vom 12. Jahrhundert bis zur Gebietsreform 1972. Auf keinen Fall verpassen sollten Sie den Aichacher „Heimatschatz“, eine Zusammenstellung von Einquartierungszetteln aus der Zeit der napoleonischen Kriege. Der ehemalige Bürgermeister und Bräu Lorenz Aloys Gerhauser hatte diese zu einer 15 Meter langen Kollage zusammengeführt. Neben den zahlreichen aussagekräftigen Exponaten sprechen auch Medienstationen die Sinne der Besucherinnen und Besucher an. infos unter www.stadtmuseum-aichach.deIm Stadtmuseum ist außerdem voraussichtlich noch bis Ende März die Sonderausstellung „das kleine format“ zu sehen. Der Kunstverein Aichach präsentiert dort große Kunst in kleinem Format: 38 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Bayern zeigen Fotografien, Drucke, Zeichnungen und Mischtechniken, jedes Werk nicht größer als 20x20 cm. Eine tolle „kleine“ Ausstellung und absolut sehenswert!Im Wittelsbacher Museum, beheimatet im „Unterem Tor“ – dem gotischen Stadttor Aichachs – entdecken Sie sowohl Wissenswertes rund um die Burg Oberwittelsbach und die dortigen Ausgrabungen als auch zur Burgenarchäologie und der mittelalterlichen Eisenerzgewinnung im nahen Grubet. Zugegeben, es ist etwas anstrengend, die vier Stockwerke des Museums zu erklimmen. Doch ganz oben bietet sich ein schöner Ausblick auf die Altstadt und – bei guten Wetter – bis zum Burghügel Oberwittelsbach. Gleich daneben zeigen Bildschirme Realrekonstruktionen von Stadt und Landschaft im Mittelalter. Infos unter www.wittelsbacher-museum.de.Beide Museen haben Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhrgeöffnet. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, für Familien 5 Euro.