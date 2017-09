Aichacher Kunstpreis 2017

24. Aichacher Kunstpreis



Am 17. September 2017 wurde der 24. Aichacher Kunstpreis der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen und der Stadt Aichach im SanDepot vergeben. Bürgermeiser Klaus Habermann übergab gemeinsam mit Sparkassenvorstandsvorsitzenden Birgit Cischek und dem 2. Bürgermeister Helmut Beck den mit 2500 Euro dotierten Kunstpreis an die Münchner Künstlerin Keiyona Constanze Stumpf für ihre Porzellan-Installation.

Zur Ausschreibung wurden 206 Arbeiten eingereicht. Für den Kunstpreis nominierte die Jury 45 Kunstwerke .



Die Ausstellung dauert vom 17. September bis 22. Oktober 2017.



Die Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertage von 14.00 bis 18.00 Uhr und nach Vereinbarung.

Museumnacht am 14. Oktober 2017 von 20.00 bis 24.00 Uhr



Die Vergabe des Publikumspreises ist am Sonntag, 22. Oktober 2017 um 17.00 Uhr