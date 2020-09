Aichacher Kunstmeile. 2020

„Dass wir in diesem schwierigen Jahr ein so großes Kunstprojekt während der laufenden Landesausstellung auf die Beine stellen können, freut mich für unsere Stadt und ganz besonders für die Künstlerinnen und Künstler. Gerade jetzt brauchen wir die Kunst ganz besonders dringend – und Kunstschaffende brauchen dringend eine Plattform“, sagte Aichachs Erster Bürgermeister Klaus Habermann anlässlich der Eröffnung am 4. September. Dass so viele namhafte Akteure maßgeschneiderte Arbeiten für dieses Projekt anfertigen konnten, liegt auch an der Förderung durch „Kunst für uns“, ein Programm des Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst zur Unterstützung von Kunst im öffentlichen Raum.