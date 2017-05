Aichacher Kunstmeile 2017

24 Künstler aus dem Wittelsbacher Land zeigen Bilder, Skulpturen, Fotos, Stahlplastiken in 20 Geschäften und im Außenbereich des Aichacher Zentrums. Eine Sammelausstellung, wo alle Künstler vertreten sind, ist im Rathaus zu besichtigen. Ausstellungsorte, an denen Arbeiten zu sehen sind, sind mit einer Fahne mit der Aufschrift " Kunstpunkt" gekennzeichnet.Ein Dankeschön Blumenstrauß gab es für die Jury- und Organisation der Kunstmeile Aurelija Igel, Lisa Steinbruck und Andrea Albrecht von Bürgermeister Klaus Habermann.Die Kunstmeile läuft bis zum 28. Mai 2017.Die Künstler mit ihren Ausstellungsorten:Wiedemann Hans, Augustabank e. G.Pitzl Philipp, CineplexKolbinger Maria, BärenapothekeNeumüller Claudia, Beck & AidelsburgerStrohmenger Marie Luise, Schuhhaus WinklerPitzl Philipp, Hypo VereinsbankBruland Rainer, Linck Schön Wohnen und vor dem MaibaumHoffmann Erich, Linck Schön WohnenRung Irene, Mode Grieb, Krankenhaus Aichachund in der Wirtschaftskanzlei Pösselt, Sturm und PartnerBraunmüller Herta und Wörle Sepp, SchuhprofiBauer Dieter, Burghard Mode & SportAsam Hubert,Madame Dessous, und vor Farben HobergKeri Eugen, Wittelsbacher ApothekeKorzenietz Martina, Sandra WommenswearKrass Jürgen, Mode GriebKretschmer Herbert, Blue PointRoll Ursula,Müller Uhren und Optikert,Henning Armin, RübsamenHöffler Rita, Intersport AnneserMalgruppe St. Vinzent, Sparkasse AIC_SOB Filiale StadtplatzSchrom Sabine, MarienapothekeDr. Mahrenholz Nicole, Trachtengeschäft Gwandhaus