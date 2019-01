Anzeige

Aichacher Kultur-Café mit Veeh-Harfen

Das erste Kultur-Café der Aichacher Kulturszene in diesem Jahr steht ganz im Zeichen der Veeh-Harfen. Fröhliches Musizieren auf der Tischharfe ist am Sonntag, 24. Februar, im Café Koch in Aichach (Stadtplatz 17) angesagt, wenn sich die Veeh-Harfengruppe der Städtischen Musikschule unter der Leitung von Dorothée Fröller präsentiert. Beginn ist um 10.30 Uhr, der Eintritt ist frei.



Die Tischharfe ist ein leicht erlernbares Musikinstrument für jedermann, das besonders für Erwachsene geeignet ist. Man muss keine Noten lesen können, denn die "Notenblätter" werden unter die Saiten gelegt und man spielt von Punkt zu Punkt. So können Anfänger bereits nach kurzer Zeit Lieder spielen.

In Aichach gibt es seit September 2016 eine Tischharfen-Spielgruppe. Gelehrt wird im Gruppenunterricht, wobei es besonders um das Zusammenspiel mit anderen Spielpartnern geht. Die Veeh-Harfengruppe der Städtischen Musikschule spielt öffentlich bei diversen Veranstaltungen und stellt sich nun auch beim Kultur-Café vor.

Weitere Informationen erhalten Sie im Info-Büro der Stadt Aichach, Tel. 08251 902-0.

