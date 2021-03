Aichacher Frühlingskonzert wird erneut verschoben

Trotz einiger Corona-Lockerungen ab 8. März, das für den 21. März geplante Frühlingskonzert kann leider nicht stattfinden. Es wird erneut verschoben auf Sonntag, 16. Mai. Um den Besuchern im Pfarrzentrum Haus St. Michael den bestmöglichen Abstand zwischen den Plätzen zu gewährleisten, bleibt es bei den zwei Terminen um 15 und um 19 Uhr.

Straßenmusik am Stadtplatz

Absage von Veranstaltungen

Günter Schulzke präsentiert in Aichach hochkarätige Solisten. Das Motto lautet passend zur Jahreszeit „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“. Die Besucher dürfen sich auf die schönsten Wiener- und Operetten-Melodien freuen.Aufgrund der Hygiene-Auflagen wird es beim Frühlingskonzert keine Pause geben. Die Kontaktdaten der Besucher werden beim Kartenverkauf erfasst. Pro Konzert sind maximal 100 Zuhörer möglich. Die genauen Hygiene-Vorgaben und –Hinweise für das Frühlingskonzert werden rechtzeitig auf der Homepage der Stadt Aichach unter www.aichach.de/frühlingskonzert bekannt gegeben.Das Frühlingskonzert ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen. Die Karten kosten 35 Euro in Kategorie I und 30 Euro in Kategorie II. Alle Karten, die bereits verkauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Sollte der neue Termin nicht möglich sein, werden die Karten selbstverständlich zurückerstattet. Karten für den neuen Termin können telefonisch im Info-Büro der Stadt Aichach unter 08251/902-0 bestellt werden.Und noch eine weitere Veranstaltung fällt aus: das für den 9. April geplante Konzert von „Julienne et le Chat Noir“ in der Grundschule Nord. Deren Auftritt findet nun am 18. Juni 2021 im Rahmen des Aichacher MusikSommers statt – dann als Straßenmusik. Denn auch 2021 soll die im vergangenen Jahr so erfolgreiche gestartete Musikreihe im Freien fortgesetzt werden. Mit kostenloser Straßenmusik am Stadtplatz geht es am 21. Mai, 18. Juni und 16. Juli entspannt ins Wochenende. Zu hören sind dann unter anderem „Lost & Found“ mit Uli Mill, Alexander Espinosa & Monika Bernhardt, das Trio „JoJo Featuring Ute Legner“, „Digilogue“, „Chanson bleu - A Swinging Affaire“ und dem „Concerto Latino“ – jeweils von 19 bis 21:30 Uhr. Und auch einen Frühschoppen am Schlossplatz soll es geben, am 11. Juli stehen bayerische Schmankerl, Bier und natürlich die passende Musik, gespielt von der Aichacher Bauernmusi, auf dem Programm.Wie schon im Februar entfällt auch im März die öffentliche Stadtführung (Termin wäre der 14. März gewesen) und das Kultur-Café.