Aichach geführt erleben

Auch im November bieten sich wieder Gelegenheiten, Aichach und seine Geschichte geführt zu erleben.

Am Samstag, 12. November, lädt Nachtwächter Franz Gutmann zu einer Führung durch Aichachs Altstadt ein. Neben der Stadtgeschichte und den Sehenswürdigkeiten bekommen die Teilnehmer Anekdoten aus dem Leben und der Aufgabe der Nachtwächter erzählt. Ab dem 14. Jahrhundert standen Nachtwächter in Diensten der Stadt Aichach, letzte Aufzeichnungen gibt es aus der Zeit um 1880. Treffpunkt für die Nachtwächterführung ist um 19 Uhr der Eichenhain am Tandlmarkt (vor dem Verwaltungsgebäude). Diese Führung ist kostenlos.

Außerdem werden im November wieder zwei Stadtführungen angeboten. Am Sonntag, 7. November, können Interessierte an der Führung „Stadt im Wandel“ teilnehmen. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich das Stadtbild Aichachs nur wenig verändert, war immer noch stark mittelalterlich geprägt. Doch mit dem Bau des Bahnhofes begann sich die kleine Landstadt langsam zu einem Mittelzentrum zu entwickeln. Bei dieser Führung, die eng an die Ausstellung "Stadt im Wandel - vom Mittelalter zur Smart City" anknüpft, geht es um die Entwicklungen Aichachs in den vergangenen 150 Jahren.

Mehr über die Geschichte der Wittelsbacher Gründerstadt Aichach sowie die historische Altstadt mit den stattlichen Bürgerhäusern und den zwei imposanten Stadttoren erfahren die Teilnehmer der Stadtführung am Sonntag, 21. November.

Treffpunkt für diese beiden Stadtführungen ist jeweils um 10.30 Uhr am FeuerHaus. Die Führung kostet pro Person 2,00 €, für Besitzer des Aichacher Kulturtickets ist sie kostenlos! Tickets gibt es im Feuerhaus.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lockerungen ist für die Führungen keine Anmeldung mehr erforderlich!

