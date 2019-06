Aichach dreht auf: Bandcontest

Am Freitag, 28. Juni, dreht Aichach auf! Im Rahmen des großen Juso-Bandcontests stehen vier großartige Bands auf der Bühne und das Publikum entscheidet, wer gewinnen soll! Mit dabei sind lokale Lieblinge wie Salt´n´Vinegar, The Rockshot oder der Solokünstler Florian Schweyer. Sie werden ergänzt von der Augsburger Punk-Band "The Innocent Prostitutes".Los geht es um 19 Uhr in der TSV-Turnhalle in Aichach. Der Eintritt beträgt 5 Euro. In ihm ist eine Spende über einen Euro an den Verein "Laut gegen Nazis" enthalten.