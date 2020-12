Aichach : Stadtplatz, Stadtplatz | Ein Rundgang durch die historische Altstadt lohnt sich, besonders bei Einbruch der Dunkelheit.

Man wird umhüllt von festlicher und heimeliger Adventsbeleuchtung, begleitet von liebevoll geschmückten Schaufenstern und aufwendig gearbeiteten Krippen

. Für Kinder stehen Schemelchen bereit damit sie das Jesuskind ungehindert betrachten können.Auch in diesem Jahr ist der Adventskalender am Rathaus Aichach wieder ein Highlight! Gestaltet hat ihn in diesem Jahr die Künstlergruppe AIC-Creativ. Die 24 Fenster sind mit Malerei sowie Fotografie bestückt.